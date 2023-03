Basket, i migliori italiani della 23a giornata di Serie A. Tessitori e Woldetensae decisivi, bene anche Della Valle e Hackett (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è disputata nel weekend la ventitreesima giornata Della Serie A di Basket 2022-2023. anche in questo turno i portacolori azzurri si sono ben comportati, risultando spesso decisivi per le sorti delle squadre in cui militano. Andiamo quindi a scoprire i migliori italiani nel turno andato in archivio questo fine settimana. Nell’unico anticipo del sabato sera Matteo Imbrò e Riccardo Rossato sfiorano la doppia cifra (9 punti ed 8 punti) nel successo di Scafati su Trieste (93-85), mentre ai friulani non bastano gli 8 punti di Michele Ruzzier ed i 5 di Alessandro Lever. Passando poi alle sfide Della domenica Matteo Spagnolo e Diego Flaccadori vanno entrambi in doppia cifra (12 punti), ma non riescono ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è disputata nel weekend la ventitreesimaA di2022-2023.in questo turno i portacolori azzurri si sono ben comportati, risultando spessoper le sorti delle squadre in cui militano. Andiamo quindi a scoprire inel turno andato in archivio questo fine settimana. Nell’unico anticipo del sabato sera Matteo Imbrò e Riccardo Rossato sfiorano la doppia cifra (9 punti ed 8 punti) nel successo di Scafati su Trieste (93-85), mentre ai friulani non bastano gli 8 punti di Michele Ruzzier ed i 5 di Alessandro Lever. Passando poi alle sfidedomenica Matteo Spagnolo e Diego Flaccadori vanno entrambi in doppia cifra (12 punti), ma non riescono ad ...

