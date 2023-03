Basket femminile, Eurolega 2023: la Final Four si terrà in Repubblica Ceca (Di lunedì 27 marzo 2023) Scelta la località che ospiterà la Final Four per l’Eurolega di Basket al femminile quest’anno. Appuntamento alla Kralovka Arena di Praga, in Repubblica Ceca, dal 14 al 16 aprile. Attesissima in casa Italia, vista la presenza della Famila Schio: la compagine azzurra se la vedrà venerdì 14 aprile con il Fenerbache in semiFinale. Nell’altra le padrone di casa dello ZVVZ USK Praha sfidano le turche del CBK Mersin Yenisehir Bld. Praga torna ad ospitare l’evento a distanza di otto anni: nel 2015 ad imporsi in terra Ceca furono proprio le beniamine del pubblico che fecero esplodere i tifosi. Ancora da confermare gli orari, aggiornamenti successivamente. Foto: FIBA Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Scelta la località che ospiterà laper l’dialquest’anno. Appuntamento alla Kralovka Arena di Praga, in, dal 14 al 16 aprile. Attesissima in casa Italia, vista la presenza della Famila Schio: la compagine azzurra se la vedrà venerdì 14 aprile con il Fenerbache in semie. Nell’altra le padrone di casa dello ZVVZ USK Praha sfidano le turche del CBK Mersin Yenisehir Bld. Praga torna ad ospitare l’evento a distanza di otto anni: nel 2015 ad imporsi in terrafurono proprio le beniamine del pubblico che fecero esplodere i tifosi. Ancora da confermare gli orari, aggiornamenti successivamente. Foto: FIBA

