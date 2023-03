Bari | Molina | “Il Benevento ha grandi giocatori | attenzione a Tello”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArrivato anella finestra invernale di mercato, Salvatoreci ha messo poco a ritagliarsi uno spazio di prestigio nello scacchiere di Mignani. 336 minuti in campo nel giro di sette presenze tra spezzoni di partita e prestazioni dal primo minuto. Ha saltato solo l’ultimo match, quello perso contro la Ternana, ma all’appuntamento con ilnon vuole mancare. “La settimana di riposo ci ha permesso di immagazzinare benzina, ora serve costanza per alzare ulteriormente l’asticella”, ha dichiarato a Radio. Il, prossimo avversario dei galletti, è alle prese con un momento delicato: “Non c’è una ricetta unica per arrivare alla vittoria, l’importante sarà giungere con il morale alto al duello con loro sia a livello mentale che fisico. Anche una giocata ...