Bari, balla con un medico la fidanzata del detenuto che nota il video: minacce e tentata estorsione anche attraverso il fratello di 15 anni Queste le accuse, tre misure cautelari

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Bari Santo Spirito, supportati da militari del Nucleo Cinofili di Modugno (BA) e dai Reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 3 soggetti (S.N. 31enne, M.A. 46enne e D.V.R. 19enne), indagati a vario titolo di "tentata estorsione continuata in concorso" e "cessione aggravata di sostanze stupefacenti". L'odierno provvedimento scaturisce dalla denuncia di estorsione presentata nel gennaio 2022 da un medico 31enne residente nel capoluogo, il quale aveva denunciato di subire da alcune settimane unitamente alla compagna ...

