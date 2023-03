(Di lunedì 27 marzo 2023) Ildiè un tema caldissimo in casa: come rivelato da Gerard Romero su Twitch, questa mattina Bori, padre...

Barcellona, incontro per il futuro di Ansu Fati Calciomercato.com

Il futuro di Ansu Fati è un tema caldissimo in casa Barcellona: come rivelato da Gerard Romero su Twitch, questa mattina Bori Fati, padre del giocatore, si è riunito con la dirigenza blaugrana per ...Barcellona, continua il pressing di Xavi per il ritorno in Blaugrana di un talento attualmente in forza al Lipsia ...