Barbie, la bambola di Margot Robbie non è abbastanza perfetta? Scopriamo la logline del film di Greta Gerwig (Di lunedì 27 marzo 2023) La logline di Barbie, il film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie, ci svela nuovi dettagli sulla storia che vedremo a luglio al cinema. Sembrerebbe assurdo che una Barbie interpretata da Margot Robbie possa essere considerata "non abbastanza perfetta", ma pare sia proprio ciò che accade nel film diretto da Greta Gerwig, come rivelerebbe la logline da poco emersa sul web. Il primo trailer di Barbie aveva fatto salire alle stelle l'hype alle stelle per il film di Greta Gerwig anche tra i più "miscredenti" nei confronti della pellicola, e ora ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladi, ildicon protagonista, ci svela nuovi dettagli sulla storia che vedremo a luglio al cinema. Sembrerebbe assurdo che unainterpretata dapossa essere considerata "non", ma pare sia proprio ciò che accade neldiretto da, come rivelerebbe lada poco emersa sul web. Il primo trailer diaveva fatto salire alle stelle l'hype alle stelle per ildianche tra i più "miscredenti" nei confronti della pellicola, e ora ...

