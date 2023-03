Barbara D’Urso sorprende Mara Venier nello studio di Domenica In

(Di lunedì 27 marzo 2023)ha fatto una sorpresa inaspettata ad un’altra regina della televisione italiana, in quanto la conduttrice partenopea è apparsa improvvisamente nel programma di Rai Uno,In, lanciando un messaggio alla padrona di casa. Per mesi c’è stata una competizione serrata tra i programmiIn di Rai Uno, condotto da, eLive di, riguardo ai dati Auditel. Inizialmente si vociferava di un’animosità tra le due conduttrici. Tuttavia, negli ultimi anni sembra che tra le “regine della” ci sia stato un miglioramento del rapporto, considerando anche che il programma dellaè stato cancellato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - GiusCandela : Barbara D'Urso a #DomenicaIn di Mara Venier. La tv è questa robetta qua. Si odiano, si amano. Poi fanno pace. Magar… - fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - lacittanews : Cosa è successo a Mara Venier e Barbara D'Urso? L'account ufficiale di Mediaset ha scritto un commento vergognoso s… - giampaolo348 : RT @trash_italiano: Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venie… -

Un vero e proprio incidente diplomatico 'social' si è verificato sul profilo Twitter @QuiMediaset_it , dove sono arrivati insulti piuttosto volgari nei confronti die Mara Venier . Il commento è stato scritto in risposta ad un tweet relativo all'intervento dia 'Domenica in' e recitava così: 'Che cosa antipatica, tr**e e mi pare ...Sul palco vedremo inoltre Vincenzo De Lucia , che qualche sera fa ha divertito il pubblico a Benedetta Primavera imitandoma anche Maria De Filippi : e proprio Maria sarà uno dei ...Protagoniste dell'accaduto dai contorni in parte misteriosi sono state Mara Venier e, pesantemente insultate dall'account Twitter di QuiMediaset. Ma cosa è successo davvero Insulti a ...