Barbara d' Urso e Venier insultate | Mara reagisce | account Mediaset sospeso

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il profilo Twitter Quiit si è lasciato andare a delle considerazioni decisamente forti in seguito all'ospitata did'a Domenica In. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha realizzato un videomessaggio per Gabriella Labate, moglie di Raf, ospite nel contenitore del dì festivo di. Un messaggio che per scelte editoriali è stato trasmesso per intero, cogliendo di sorpresa i telespettatori da casa. 'Qui' si è lasciato andare ad alcuni tweet decisamente curiosi, prima pubblicati e poi rimossi dall'ufficiale dell'azienda di Cologno Monzese, tweet in cuid'sono statepesantemente, apostrofate come "tro*e": "Che ...