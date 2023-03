Barbara D’Urso a Domenica In | “Sai quanto ci amiamo io e Mara Venier | non potevo dire di no”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Due apparizioni in due giorni persu Rai1. Una delle quali, quella vera, ha fatto piuttosto clamore. Venerdì sera l’impresa impossibile è riuscita a Vincenzo De Lucia, che ha portato in scena sua imitazione chez Loretta Goggi, palesandosi durante lo show Benedetta Primavera con tanto di mantra dursiani (dalla scritta “esclusiva” a “il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro”). Ma quello era solo l’antipasto, perché il vero colpo di scena è arrivato nel pomeriggio di ieri, quando laè apparsa in carna e collegamento (registrato) aIn per fare una sorpresa a una delle sue amiche storiche, Gabriella Labate, l’ex ballerina e moglie di Raf, protagonista di un’intervista nel salotto di. “Questa è una sorpresa molto forte, non te lo dico”, ha ...