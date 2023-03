Bancarotta fraudolenta per una srl di acqua minerale, 14 indagati a Lucca (Di lunedì 27 marzo 2023) Bancarotta fraudolenta a Lucca: è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini sul fallimento di una srl di acqua minerale. Nel mirino delle Fiamme Gialle, sono finite 14 persone che dovranno rispondere anche alle accuse di falso e autoriciclaggio. La Procura di Lucca ha chiesto di mandare a processo 14 soggetti indagati, a vario titolo, per Bancarotta fraudolenta, falso e autoriciclaggio nel fallimento di una srl delle acque minerali. In relazione alla società, infatti, la Guardia di Finanza ha riscontrato distrazioni patrimoniali che ammontano a circa 6 milioni di euro. Alla luce di quanto emerso nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle hanno spiegato che le verifiche effettuate hanno dimostrato che gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023): è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini sul fallimento di una srl di. Nel mirino delle Fiamme Gialle, sono finite 14 persone che dovranno rispondere anche alle accuse di falso e autoriciclaggio. La Procura diha chiesto di mandare a processo 14 soggetti, a vario titolo, per, falso e autoriciclaggio nel fallimento di una srl delle acque minerali. In relazione alla società, infatti, la Guardia di Finanza ha riscontrato distrazioni patrimoniali che ammontano a circa 6 milioni di euro. Alla luce di quanto emerso nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle hanno spiegato che le verifiche effettuate hanno dimostrato che gli ...

