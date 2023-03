Bancarotta e autoriciclaggio | noto marchio di acqua minerale nei guai | 14 indagati

(Di lunedì 27 marzo 2023) Maxi operazione della guardia di finanza a Lucca. Appurate condotte distrattive per 6 milioni di euro

Maxi operazione della guardia di finanza a Lucca. Appurate condotte distrattive per 6 milioni di euro... nonché alla consumazione di reati difraudolenta e di altre fattispecie di reati ... frode in commercio, ricettazione,, trasferimento fraudolento di valori, contraffazione di ...Di qui le accuse di, falso in bilancio,documentale e fraudolenta e indebite compensazioni effettuate con l'utilizzo di crediti inesistenti.

Maxi operazione della guardia di finanza a Lucca nell'ambito di un'inchiesta che ha visto coinvolta una società detentrice di un noto marchio di acque minerali ...Si è conclusa l’operazione antifrode dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole Ufficio di Napoli in collaborazione con la Guardia di finanza di Napoli Coordina ...