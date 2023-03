Banca Finint all' attacco per le testate del Nord Est Gedi in trattativa con il banchiere veneto Enrico Marchi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiCortese : Banca Finint presenta un'offerta per i quotidiani Gedi del Nord Est. Trattativa in esclusiva, chiusura prevista a f… - tribuna_treviso : Banca Finint presenta un’offerta d’acquisto, nella newco grossi nomi del mondo imprenditoriale e industriale. Enric… - Affaritaliani : Gedi, Banca Finint vuole prendersi le testate del Nord Est: c'è l'offerta - sportli26181512 : #Governance #Notizie Chi è Enrico Marchi, patron della Finint pronto a rilevare i quotidiani del Nord-Est da Gedi:… - RaffaCappuccio : RT @Primaonline: Banca Finint presenta un’offerta per i quotidiani Gedi del Nord Est -

Il Gruppo Gedi, in una nota, comunica di aver ricevuto da, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un'offerta finalizzata all'acquisto delle testate il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di ..., nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, ha presentato per conto di una Newco appositamente costituita, un'offerta a Gruppo Gedi per rilevare la proprietà delle testate del ...Accordo previsto entro giugno . Alla cordata guidata dava l'esclusiva per l'acquisto delle testate Gedi del Nordest. Lo afferma una nota, confermando quanto anticipato da Radiocor. In particolare,, nelle vesti di promotore e ...

Banca Finint presenta l’offerta per le testate locali del gruppo Gedi (Exor): dietro c’è una… Il Fatto Quotidiano

Banca Finint, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, ha presentato, per conto di una Newco appositamente costituita, un’offerta a Gruppo Gedi per rilevare la proprietà delle testate “Il ...Banca Finint, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, ha presentato, per conto di una Newco appositamente costituita, un’offerta a Gruppo Gedi per rilevare la proprietà delle testate “Il ...