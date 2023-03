Ballando con le Stelle | è di nuovo polemica | il Governo ordina alla Rai di rendere noti i voti del pubblico

(Di lunedì 27 marzo 2023)con leTorna a far discutere l’ultima edizione dicon le, terminata lo scorso dicembre e vinta da Luisella Costamagna in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca. La questione riguarda le votazioni social alle coppie in gara nello show di Rai 1, che hanno sollevato polemiche già durante la messa in onda e non si sono ancora placate. Ora ci ha pensato direttamente ilad accogliere il ricorso presentato da Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ere quindiRai di mostrare alle due associazioni tutta la documentazione in merito aidel. Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, preso atto delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : #BallandoConLeStelle, è di nuovo polemica: il Governo ordina alla Rai di rendere noti i voti del pubblico… - leftsnoopy : RT @LucillaMasini: Il Governo accoglie la richiesta del Codacons: la Rai deve rendere pubblici i voti social di Ballando con le Stelle. Le… - crcc50 : RT @LucillaMasini: Il Governo accoglie la richiesta del Codacons: la Rai deve rendere pubblici i voti social di Ballando con le Stelle. Le… - Mah96915476 : RT @LucillaMasini: Il Governo accoglie la richiesta del Codacons: la Rai deve rendere pubblici i voti social di Ballando con le Stelle. Le… - stuetec : RT @VentidueC: Un anno fa vivevo emozioni contrastanti: felice perché Christian era riuscito a sentendosi di nuovo bene ballando; con un se… -

...di ragazzi in maniera completamente spontanea si sono incrociati in centro per divertirti, ... Il resto rimane solo attività ludica, bella, importante mai suoi limiti, non me ne vogliano ......Sara di Varia e il Bolgheri IGT Al Bano e i vini di Puglia Bocelli e la Toscana Francesco Moser e la Tenuta di Trento Sara di Varia e il Bolgheri IGT La ballerina pluricampionessa dile ...... cantando anche sopra il pianoforte e facendo alzare tutti in piedialcuni dei suoi successi, tra i quali 'Relax - Take It Easy' e 'Grace Kelly'. A terminare la seratafino a dopo ...

Conduttrice di punta di Raiuno, dal febbraio 2005 al timone di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci in queste settimane si contende la palma di regina del sabato sera sfidando, con la quarta ...Il nuovo poster di Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente, film prequel dell'acclamata saga con Katniss Everdeen, svela un nuovo dettaglio: quando esce in Italia Suzanne Collins ha messo ...