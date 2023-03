Bagnaia vince l’apertura della stagione del MotoGP portoghese

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il campione del mondo Francescoha vintodeldopo un costoso errore del poleman Marc Marquez.il Gp del Portogallo La stellaDucatiha tagliato il traguardo davanti a Maverick Vinales dell’Aprilia nell’Algarve, dando seguito alla vittoria ottenuta 24 ore prima nello sprint inaugurale. Marquez è caduto e ha eliminato il beniamino di casa Miguel Oliveira nelle prime fasi, lasciando ala strada libera per iniziare alla perfezione la sua difesa del campionato. La penalità per Marquez Mentre il sei volte ex campione del mondo attende una penalità il prossimo ...

Decisamente meglio invece, il campione in carica della Moto GP cheall'esordio stagionale in Portogallo: 'Pecco show'.

All'indomani delle prime due gare della stagione, tra novità, trionfi e cadute (in tutti i sensi) le nostre pagelle ai piloti e alle moto S iamo veramente vicini alla perfezione assoluta. La sensazion ...