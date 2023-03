Badminton, Spain Masters 2023: prende vita il nono appuntamento stagionale del BWF World Tour OA Sport

Il BWF World Tour fa tappa in Spagna, dove si tiene l’edizione 2023 dello Spain Masters, evento ospitato dal Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid. Si tratta di una competizione facente parte ...As the 24-year-old’s ranking slipped from a career-high 16th to 35th, the Singapore Badminton Association (SBA ... This will give her a boost going into the Spain Masters that starts on Tuesday. She ...