«Baden Powell» e «Clementina»: i due parchi (finalmente) a nuovo (Di lunedì 27 marzo 2023) I lavori. Il primo, nonostante i ritardi, trasformato in un'area verde inclusiva; anche il secondo rivisto completamente. Investiti oltre 1,5 milioni di euro.

