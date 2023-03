Avvocati penalisti, sciopero contro il governo: “Da Nordio inerzia sulle nostre richieste mentre esegue i diktat della magistratura” (Di lunedì 27 marzo 2023) sciopero degli Avvocati penalisti contro l’inerzia del governo in tema di giustizia. La giunta dell’Unione delle Camere penali, presieduta da Giandomenico Caiazza, ha proclamato l’astensione dalle udienze da martedì 19 a venerdì 21 aprile a seguito della “sostanziale inerzia seguita all’impegno”, assunto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio “già a dicembre scorso e più volte ribadito, di istituzione di un tavolo di confronto tra avvocatura e magistratura sulle più urgenti necessità di interventi modificativi della recente riforma”. L’obiettivo è sollecitare la soluzione di una serie di “urgenze che esigono risposte serie, approfondite ma al tempo stesso rapide, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023)deglil’delin tema di giustizia. La giunta dell’Unione delle Camere penali, presieduta da Giandomenico Caiazza, ha proclamato l’astensione dalle udienze da martedì 19 a venerdì 21 aprile a seguito“sostanzialeseguita all’impegno”, assunto dal ministroGiustizia Carlo“già a dicembre scorso e più volte ribadito, di istituzione di un tavolo di confronto tra avvocatura epiù urgenti necessità di interventi modificativirecente riforma”. L’obiettivo è sollecitare la soluzione di una serie di “urgenze che esigono risposte serie, approfondite ma al tempo stesso rapide, ...

