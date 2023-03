Avvelenò genitori con pennette salmone, il 21enne confessa in aula: “Spero di essere perdonato” (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha confessato in aula a Bologna, nella seconda udienza del processo d’appello, il 21enne Alessandro Leon Asoli già condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver provocato la morte del patrigno 56enne Loreno Grimandi e del tentato omicidio della madre, Monica Marchioni il 15 aprile del 2021 a Ceretolo di Casalecchio di Reno. A entrambi il giovane aveva preparato delle pennette avvelenate con del nitrito di sodio. L’uomo morì, la donna si salvò per averne mangiato solo una minima parte ma fu poi aggredita dal figlio che tentò di soffocarla dopo aver provato a farle bere dell’acqua contaminata. “Voglio dire la verità che non ho detto prima perché avevo paura e perché non ce la facevo” ha detto il 21enne stamattina in aula a voce quasi impercettibile. “Sono stato io a fare ciò ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Hato ina Bologna, nella seconda udienza del processo d’appello, ilAlessandro Leon Asoli già condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver provocato la morte del patrigno 56enne Loreno Grimandi e del tentato omicidio della madre, Monica Marchioni il 15 aprile del 2021 a Ceretolo di Casalecchio di Reno. A entrambi il giovane aveva preparato delleavvelenate con del nitrito di sodio. L’uomo morì, la donna si salvò per averne mangiato solo una minima parte ma fu poi aggredita dal figlio che tentò di soffocarla dopo aver provato a farle bere dell’acqua contaminata. “Voglio dire la verità che non ho detto prima perché avevo paura e perché non ce la facevo” ha detto ilstamattina ina voce quasi impercettibile. “Sono stato io a fare ciò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Avvelenò i genitori con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa e scoppia in lacrime: «Sono stato io» - infoitinterno : Avvelenò genitori con pennette salmone, confessa in aula 'Spero di essere perdonato' - Corriere : Avvelenò i genitori con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa in aula: «Sono stato io» - olivioromanini : RT @corrierebologna: Avvelenò i genitori con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa e scoppia in lacrime: «Sono stato io» http… - corrierebologna : Avvelenò i genitori con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa e scoppia in lacrime: «Sono stato io» -

Avvelenò genitori con pennette salmone, confessa in aula 'Spero di essere perdonato' AGI - Ha confessato in aula a Bologna, nella seconda udienza del processo d'appello, il 21enne Alessandro Leon Asoli già condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver provocato la morte del ... Avvelenò il marito, condannata a 30 anni. Domiciliari per stare con il figlio piccolo Per questo hanno concesso alla donna di andare a vivere nell'abitazione dei genitori con il bambino e il nuovo compagno, il padre del piccolo, nato poco prima che venisse arrestata, un anno e mezzo ... Avvelenò i genitori con le penne al salmone, parla la madre di Alessandro Leon Asoli Quella tragedia con il volto del crimine l'ha segnata per sempre , crimine con cui il suo ragazzo avvelenò i genitori con le penne al salmone , parla la madre di Alessandro Leon Asoli . In una serie di dichiarazioni raccolte dal Corriere di Bologna Monica Marchioni non definisce più il 21enne 'suo ... AGI - Ha confessato in aula a Bologna, nella seconda udienza del processo d'appello, il 21enne Alessandro Leon Asoli già condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver provocato la morte del ...Per questo hanno concesso alla donna di andare a vivere nell'abitazione deicon il bambino e il nuovo compagno, il padre del piccolo, nato poco prima che venisse arrestata, un anno e mezzo ...Quella tragedia con il volto del crimine l'ha segnata per sempre , crimine con cui il suo ragazzocon le penne al salmone , parla la madre di Alessandro Leon Asoli . In una serie di dichiarazioni raccolte dal Corriere di Bologna Monica Marchioni non definisce più il 21enne 'suo ...