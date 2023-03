"Aveva il diritto di vivere”. La zia in aula con la maglietta con la foto di Diana (Di lunedì 27 marzo 2023) La sorella di Alessia Pifferi si è presentata in udienza con la foto sulla maglietta di Diana. Una immagine che ritrae la nipotina in uno dei suoi momenti più solari. Anche l'imputata era in aula davanti alla corte d'Assise Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) La sorella di Alessia Pifferi si è presentata in udienza con lasulladi. Una immagine che ritrae la nipotina in uno dei suoi momenti più solari. Anche l'imputata era indavanti alla corte d'Assise

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #UP: “Eugenio #Bisogni è morto a Corigliano perché l’ospedale non era munito di una barella adatta. Aveva 29 anni.… - WendellGee1985 : @Comunardo Ma, alla fine, c'è stata l'approvazione del parlamento? Io ero rimasto che Macron aveva fatto senza, ma… - Claudiopaolo49 : RT @SoonFreePalest_: @StrummerFc @MarcoFattorini L'Ucraina era oppressore del Donbass dal 2014. In questo caso Ucraina e Israele sono sullo… - socialangel3 : @Soledadbleu Si. Ha iniziato a parlare del diritto di ricominciarsi e del 31.12.2021 quando a casa da sola ha reali… - SoonFreePalest_ : @StrummerFc @MarcoFattorini L'Ucraina era oppressore del Donbass dal 2014. In questo caso Ucraina e Israele sono su… -