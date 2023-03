Aversa | per Pasqua nuovo successo dell’Empire | la “Colomba Polababà”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora unper l’Empire diche fa “sentire l sua voce” anche in occasione delle festivitàli. Il luogo di ritrovo di viale Kennedy nella città normanna ha “sfornato” laed è già boom di richieste La ricetta è stata creata in omaggio al loro dolce “super” dal nome appunto “”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Seghinho3 : @PatBateman224 @bell444brunette Più che altro starò ad aversa ancora per poco - Nicola23453287 : RT @11Giuliano: Piccolo esercente: Aversa,addio Armando, muore gestore di un noto bar: aveva 51 anni. Un lutto ha scosso, questo pomeriggio… - PupiaTv : Aversa, multato per cane senza museruola. Sul verbale dichiara: “Il sindaco è un idiota” - TommyBrain : RT @11Giuliano: Piccolo esercente: Aversa,addio Armando, muore gestore di un noto bar: aveva 51 anni. Un lutto ha scosso, questo pomeriggio… - IacobellisT : RT @11Giuliano: Piccolo esercente: Aversa,addio Armando, muore gestore di un noto bar: aveva 51 anni. Un lutto ha scosso, questo pomeriggio… -

(Caserta) - Come annunciato da due mesi dalle pagine del quindicinale "Nero su Bianco", si è conclusa domenica 26 marzo l'iniziativa promossa dal medico aversano Nazario Di Cicco che,...Un'attività prettamente provinciale che l'onorevole Cangiano ha inteso tenere addare un segnale al territorio del proprio collegio. Lunghissima la lista dei nuovi arrivati in casa ......affinché il ricordo di queste persone non resti solo un ricordo ma diventi il punto di partenza... assieme a tutti i miei compagni, anche ad, sulla scia di quanto organizzato a Casal Di ...

Aversa, multa per il cane senza museruola: scontro tra ex assessore e sindaco ilmattino.it

Il polababà è un’esclusiva del lounge bar pasticceria Empire che si trova in viale Kennedy 65 ad Aversa che ha brevettato sia il marchio che la ricetta. Impasto brioche con crema ed amarena più il ...Aversa (Caserta) - «Siamo un partito in piena espansione, sono tanti gli amministratori locali che hanno scelto liberamente e con convinzione di aderire al ...