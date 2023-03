(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Il Professor Sabino, ex giudice della Corte Costituzionale, presiederà il Comitato di 61 esperti nominati dal governo con il compito di individuare i Livelli essenziali delle prestazioni, preliminari per l'approvazione dell'differenziata. Le opposizioni hanno criticato la scelta del governo, parlando di". Ma, intervistato dall'Adnkronos, assicura: "Ilil". Ravvisa dei punti critici nel disegno di legge sull'presentato dal ministro Calderoli? Dove, secondo lei, ilpuò migliorare questo testo? "Il ministro Calderoli, quale proponente, e poi il Consiglio dei ministri hanno tenuto conto di tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Tra i 61 esperti che guideranno il CTS sulla autonomia differenziata presenti Sabino #Cassese, Luciano #Violante, G… - TV7Benevento : Autonomia: Cassese, 'Camere non saranno esautorate, Parlamento resterà dominus' - - BeppeSammartino : RT @eziomauro: Autonomia, Calderoli: 'Ecco il comitato per i Lep, presiede Cassese'. L'opposizione: 'Parlamento esautorato' - la Repubblica… - MgFarina : RT @IlMattinoFoggia: VIDEO #Autonomia , #Calderoli ingaggia #Cassese . Sulla nostra #primapagina di oggi, #27marzo , nella #rassegnastampa… - RassegnaZampa : #AutonomiaDifferenziata, #Calderoli vara il Comitato dei «saggi»: lo guiderà #SabinoCassese -

Il Clep è presieduto dal professor Sabino, Giudice emerito della Corte costituzionale e ... Valerio Di Porto, Consigliere per l'differenziata e il PNRR del Ministro per gli affari ...Un comitato di 61 persone divise in 10 gruppi di lavoro, guidato da Sabino, con, Giuliano ... Anna Finocchiaro e l'ex ministra Paola Severino per portare a termine la riforma dell'...Il CLEP è presieduto dal professor Sabino, Giudice emerito della Corte costituzionale e ... Valerio Di Porto, Consigliere per l'differenziata e il PNRR del Ministro per gli affari ...

Autonomia: Cassese, 'Camere non saranno esautorate, Parlamento ... La Nuova Sardegna

Ma Cassese, intervistato dall’Adnkronos, assicura: “Il Parlamento resterà il dominus”. Ravvisa dei punti critici nel disegno di legge sull’autonomia presentato dal ministro Calderoli Dove, secondo ...Tanti giuristi, pochi economisti e più di qualche esperto legato ai progetti autonomisti veneti, un solo rappresentante degli atenei campani. Il ministro degli Affari regionali ...