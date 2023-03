Auto, verso ok finale Ue su emissioni: «Il testo non sarà riaperto». Sì agli e fuel, no (per ora) ai biocarburanti su cui punta l'Italia (Di lunedì 27 marzo 2023) Auto e ambiente, le ultime novità: la Commissione Europea farà «una dichiarazione» su come procedere sull'interpretazione del considerando 11 del regolamento Ue sulle... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 marzo 2023)e ambiente, le ultime novità: la Commissione Europea farà «una dichiarazione» su come procedere sull'interpretazione del considerando 11 del regolamento Ue sulle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - repubblica : Auto, verso l'ok all'accordo tra Bruxelles e la Germania. 'Il testo non sarà riaperto' [di Diego Longhin] - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: ##auto elettriche, si va verso l'ok finale: nessuna possibilità di «riaprire il regolamento sulle emissioni» https://t.… - ilmessaggeroit : ##auto elettriche, si va verso l'ok finale: nessuna possibilità di «riaprire il regolamento sulle emissioni» - MediasetTgcom24 : Auto, verso ok finale della Ue: il testo non sarà riaperto #auto #27marzo -