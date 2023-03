Auto | verso ok finale Ue su emissioni | «Il testo non sarà riaperto» Sì agli e fuel | no per ora ai biocarburanti su cui punta l' Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - MediasetTgcom24 : Stop auto benzina e diesel, verso l'ok finale della Ue: martedì il voto #auto #27marzo - GiovanniGrop : RT @dur_matt: @DavideGiac Il mercato dell’auto non va verso L’elettrico. È la politica che spinge per l’elettrico. La gente comune non ne v… - MengoniMoro : RT @Fiore06257296: Auto, verso ok finale Ue su emissioni: «Il testo non sarà riaperto». Sì agli e fuel, no (per ora) ai biocarburanti su cu… - lakerrunner : @Anna302478978 Stop auto benzina e diesel,verso l'ok finale della Ue.Martedì il voto | L'Italia aveva chiesto il ri… -

... quindi,la riduzione dei rischi di inquinamento e del potere inquinante, la salvaguardia ... Spostarsi in bicicletta o in monopattino (e, se possibile, a piedi), preferire l'ibrida o ...Un 23enne di Città di Castello è morto nell' incidente tra la sua, una Fiat Panda, e un tir. Lo scontro è avvenuto nella frazione di Lerchi per cause in corso d'...Il giovane era diretto......internazionale critica le istituzioni e i funzionari della RS per via del loro atteggiamento... che già dispone di diversi strumenti di ()regolamentazione. Il consiglio di amministrazione ...

Stop auto benzina e diesel, verso l'ok finale della Ue: martedì il voto | L'Italia aveva chiesto il rinvio TGCOM

Un'auto dietro l'altra. Nel giro di pochi minuti ... Teatro del suo blitz, andato in scena verso le 22, è stata via Canova. Lì, probabilmente per cercare di rubare negli abitacoli, il 28enne ha rotto ...Non si sa ancora dove fosse diretta, ma è possibile la giovane stesse camminando verso la fermata del bus. Per altro in quel tratto non ci sono abitazioni e scarseggia la luce. Il 57enne alla guida ...