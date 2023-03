Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - ANSA_Motori : Verso il 2035, quale futuro per i motori benzina e diesel? Lo speciale di #ANSAmotori - repubblica : Auto, verso l'ok all'accordo tra Bruxelles e la Germania. 'Il testo non sarà riaperto' [di Diego Longhin] - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: ##auto elettriche, si va verso l'ok finale: nessuna possibilità di «riaprire il regolamento sulle emissioni» https://t.… - ilmessaggeroit : ##auto elettriche, si va verso l'ok finale: nessuna possibilità di «riaprire il regolamento sulle emissioni» -

... accordo tra Germania e Ue sui carburanti sintetici Tagliati fuori i biocarburanti su cui punta l'Italia Dunque, il negoziato sullo stop allea motore termico non verrà riaperto per includere i ...Il disco verde alle immatricolazioni anche dopo il 2035 di nuovealimentate con motori e - fuels ( electrofuel ) non è una buona notizia per l'Italia, che nella ...del 2035 per la transizione...Il guidatore non era presente al momento dell'arrivo dei soccorsi, che sono stati allertati dall'autista di un mezzo spazzaneve che aveva notato le scie degli penumaticila scarpata. L'è ...

Auto, verso ok finale della Ue: il testo non sarà riaperto TGCOM

TORINO - Si rischia una doccia fredda per il governo italiano sulla partita dell'auto dopo il 2035. Il regolamento Ue sullo stop ai motori benzina e diesel a partire dal 2035 "non sarà riaperto" e, ...Auto e ambiente, le ultime novità: la Commissione Europea farà «una dichiarazione» su come procedere sull'interpretazione del considerando 11 del regolamento Ue sulle emissioni di anidride carbonica ...