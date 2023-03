Auto, Pichetto: stiamo ancora discutendo con Ue su bio - carburanti (Di lunedì 27 marzo 2023) "stiamo discutendo per uno spazio di apertura nel Preambolo 11 ai bio - carburanti, stasera sarò a Bruxelles", in vista del Consiglio Energia in programma domani che dovrebbe adottare il regolamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "per uno spazio di apertura nel Preambolo 11 ai bio -, stasera sarò a Bruxelles", in vista del Consiglio Energia in programma domani che dovrebbe adottare il regolamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #Auto zero emissioni, domani all'ordine del giorno Entro autunno pubblicazione delle regole, con l'eccezione dei… - Agenzia_Ansa : Sul regolamento Ue sulle auto 'al momento possiamo dire che è acquisito il motore endotermico. Era uno dei punti de… - RaiNews : La questione motori in ambito europeo 'è aperta', dice il ministro Pichetto Fratin, ma domani il Consiglio voterà i… - AUTOilmensile : Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente, non ci sta: “Tra i combustibili virtuosi vanno inseriti anche i biocarbura… - Automoto_it : Il Ministro Pichetto è intervento in occasione del #FORUMAutoMotive per parlare della mobilità elettrica e del perc… -