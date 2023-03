Auto | negoziati Ue non verranno riaperti | biocarburanti esclusi

(Di lunedì 27 marzo 2023) I carburanti sintetici (e-fuels) sono già previsti dal regolamento, mentre ino: non sarebbero al 100% ’neutrali’ in termini di emissioni di CO2

... il negoziato sullo stop allea motore termico non verrà riaperto per includere i ... ma se era già incluso nel regolamento, isullo stesso regolamento non verranno riaperti', ha spiegato ...Così si è espresso un alto funzionario Ue, in vista del Consiglio sull'Energia di martedì, rispondendo alla domanda se il negoziato sullo stop allea motore termico verrà riaperto per includere ...'Questo (accordo sugli eFuel) ci darà anche migliori condizioni di partenza per isulla ...azoto e il particolato emessi nell'aria dalle carte e dovrebbero applicarsi agli scarichi delle,...

I carburanti sintetici (e-fuels) sono già previsti dal regolamento, mentre i biocarburanti no: non sarebbero al 100% ’neutrali’ in termini di emissioni di CO2 ...Prosegue il negoziato. I biofuels potrebbero rientrare nel regolamento se Roma dimostrasse che sono «combustibili neutri in termini di emissioni di CO2» ...