Auto in fiamme nella notte | paura in via Pasquale Villari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo08530892 : RT @TrueReportNet: ???? La rivolta a Sainte Soline è stata definita dai media francesi la 'Battaglia di Sainte Soline', con diverse auto del… - gianfrancomer11 : Parigi, violenze alla manifestazione dei curdi: auto date alle fiamme de... - ANSACampania : Auto imprenditore in fiamme ad Avellino - mmpbowen : @mynameispaolo2 @N_i_c_o_la Armani le ha solo dato l'auto per il trasferimento (niente elicottero causa maltempo).… - Eliamonterosso : ??????????Auto della polizia in fiamme a Sainte Soline ----- LINK CANALE:??@realityofwar?? LINK GRUPPO:??… -

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano). Fausto Alfieri: 'Alfieri aveva notato leed è riuscito a far accostare l'facendo scendere velocemente i ragazzi dall'abitacolo. In questo modo Fausto non solo è riuscito a salvare la vita ai ragazzi ma probabilmente anche ad ...Lesono state estinte dai vigili del fuoco di Ponticelli. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si escludono cause accidentali. ...Questa notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Emanuele Gianturco per l'incendio di una Peugeot 206, intestata ad un 31enne incensurato del posto. Lesono state domate dai vigili del fuoco di Ponticelli. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si escludono cause accidentali.

L'incidente e poi l'inferno: esce dall'auto in fiamme e muore Today.it

Una vendetta o un avvertimento: sarebbero questi - secondo le forze dell'ordine - i motivi alla base dell'incendio che la notte scorsa è stato appiccato all'auto di un piccolo imprenditore edile di Av ...Durante la perquisizione, nel bagagliaio dell'auto, i militari della Fiamme Gialle hanno rinvenuto una busta contenente un chilo di cocaina. Nulla invece, ai fini investigativi, è emerso nel corso di ...