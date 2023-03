Auto green | l' Europa | sì a e - fuel | no a biocarburanti Esulta la Germania | Italia beffata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Per il vicecommissario Ue Timmermans la direttiva green sulle case e lo stop alle auto Diesel e benzina nel 2035 so… - AngeloCiocca : Sulle auto green @ellyesse a Bruxelles non ha dubbi: 'Italia e Germania sbagliano, obiettivi ambiziosi ma raggiungi… - Raffael50366427 : @rihitster La Rossa Emilia attentissima alle mode vegane , al green alle auto elettriche…chissà avremmo anche bici… - sciousteva : Volere è potere! - cristinamezzett : #GovernoMeloni ha troppi conti aperti con UE:mancata ratifica Mes,ritardi su PNRR,balneari,certificazione di filiaz… -

I tedeschi hanno raggiunto un'intesa con la Ue. Domani il voto sullo stop ai motori endotermici dal ...Il ministro questa sera sarà a Bruxelles per il Consiglio Energia in programma domani che dovrebbe adottare il regolamento sulle emissioni delle. Sulle case"diciamo no a scelte ...Leggi anche ›Tech: i gadget hi - tech amici dell'ambiente 'Con la famiglia di speaker ... Un sistema discanning delle onde suono per analizzare la stanza e distribuire la musica al ...

Auto green, arriva il sì di Bruxelles agli e-fuel (e l’Italia rimane a secco sui biocarburanti) Corriere della Sera

Di qui la certezza, salvo sorprese, che la svolta green in termini di automobili diventerà realtà. Proprio domani. L’Italia, dicevamo, non si arrende. Prova a non arrendersi. Roma, appunto, ha chiesto ...E fuel, cosa sono i carburanti sintetici e perché sono esentati dalla riforma delle Auto green E-fuel, ecco perché la scelta penalizza l'industria italiana: rischi per occupazione e imprese (se norme ...