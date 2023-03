Auto | Bonelli | ' Disastro Italia in Ue si schiera contro le politiche sul clima'

(Di lunedì 27 marzo 2023) Un governo di estrema destra nemico della scienza e del pianeta . E che in tema di energia invece di pensare al bene pubblico pensa a non disturare le corporazioni e il 'produttivismo' senza regole. " ...

La normativa sulle auto è uno dei pilastri dei piani Ue per raggiungere la neutralità climatica ... Dall'opposizione il leader dei Verdi Angelo Bonelli parla invece di "disastro diplomatico e politico"

Un governo di estrema destra nemico della scienza e del pianeta. E che in tema di energia invece di pensare al bene pubblico pensa a non disturare le corporazioni e il ‘produttivismo’ senza regole.Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Meloni sempre più isolata in Europa per difendere le fonti fossili, alleata con Polonia e Bulgaria, continua con la sua politica dei No a innovazione e modernità chiedendo ...