Auto | Bonelli Avs | ' disastro Italia in UE | si schiera contro politiche sul clima'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Meloni sempre più isolata in Europa per difendere le fonti fossili, alleata con Polonia e Bulgaria, continua con la sua politica dei No a innovazione e modernità chiedendo che l'approvazione del Regolamento sulle emissioni Co2 delle Autovetture nuove non sia inserita fra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Energia di domani. Questo atteggiamento dell'Italia destabilizza il contesto europeo, con la Francia che, in virtù dell'accordo annunciato sabato fra Germania e Commissione Ue sugli e-fuels, si sente Autorizzata a chiedere la valutazione dei gas a basse emissioni come l'idrogeno prodotto grazie al nucleare per il principio della definizione di 'neutralità tecnologica', un modo per tornare indietro anni luce e riaprire una discussione sull'energia da fissione nucleare, pericolosa e nociva per ...

