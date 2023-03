Austin Theory: “Il periodo a NXT con The Way è stato di grande aiuto per me” (Di lunedì 27 marzo 2023) Austin Theory si sta preparando a quello che può essere considerato come il match più importante della sua carriera fino a ora: il prossimo sabato, infatti, il giovane United States Champion difenderà il suo titolo a WrestleMania contro John Cena, uno (se non IL) dei più grandi wrestler di tutti i tempi. L’ansia è molta, soprattutto perché il wrestler ha dichiarato più volte di aver idolatrato il 16 volte campione WWE, ma ciò non scalfisce affatto la sua voglia di ben figurare allo Showcase of The Immortals. Durante un’intervista, il wrestler ha riflettuto sul suo passato, in particolare sul suo periodo a NXT, quando ha avuto modo di lavorare accanto a Johnny Gargano nella stable “The Way”. Le sue parole Parlando a Fightful, Theory ha dichiarato che lavorare a NXT con Gargano ha aiutato molto la sua ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 marzo 2023)si sta preparando a quello che può essere considerato come il match più importante della sua carriera fino a ora: il prossimo sabato, infatti, il giovane United States Champion difenderà il suo titolo a WrestleMania contro John Cena, uno (se non IL) dei più grandi wrestler di tutti i tempi. L’ansia è molta, soprattutto perché il wrestler ha dichiarato più volte di aver idolatrato il 16 volte campione WWE, ma ciò non scalfisce affatto la sua voglia di ben figurare allo Showcase of The Immortals. Durante un’intervista, il wrestler ha riflettuto sul suo passato, in particolare sul suoa NXT, quando ha avuto modo di lavorare accanto a Johnny Gargano nella stable “The Way”. Le sue parole Parlando a Fightful,ha dichiarato che lavorare a NXT con Gargano ha aiutato molto la sua ...

