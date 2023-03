Aurora Ramazzotti incinta e senza veli, come una dea della maternità (Di lunedì 27 marzo 2023) Aurora Ramazzotti ci ha coinvolto nella sua gravidanza, mostrandoci i cambiamenti del suo corpo e la gioia di accettarli senza remore, cogliendo l’occasione di ironizzarvi su. La figlia di Eros e Michelle, in fondo, è così: una giovane donna che non si prende mai troppo sul serio, sempre pronta a mostrare la parte più genuina di sé. Caratteristiche che nel tempo l’hanno resa molto amata dagli utenti di Instagram. Stavolta, però, Aurora cha davvero stupito tutti con una serie di scatti d’autore senza veli, che sono un vero e proprio inno alla maternità. Aurora Ramazzotti incinta e senza veli negli scatti d’autore I lunghi capelli scuri sciolti in piccole onde sulle spalle, una cascata ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 marzo 2023)ci ha coinvolto nella sua gravidanza, mostrandoci i cambiamenti del suo corpo e la gioia di accettarliremore, cogliendo l’occasione di ironizzarvi su. La figlia di Eros e Michelle, in fondo, è così: una giovane donna che non si prende mai troppo sul serio, sempre pronta a mostrare la parte più genuina di sé. Caratteristiche che nel tempo l’hanno resa molto amata dagli utenti di Instagram. Stavolta, però,cha davvero stupito tutti con una serie di scatti d’autore, che sono un vero e proprio inno allanegli scatti d’autore I lunghi capelli scuri sciolti in piccole onde sulle spalle, una cascata ...

