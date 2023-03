Attraverso le Fiandre 2023 | programma | orari | tv | percorso | streaming

(Di lunedì 27 marzo 2023) Siamo ormai entrati nella settimana del Giro delle, ma prima dell’attesissima classica belga (indomenica 3 aprile) ci sarà la 77ma edizione della Dwars door Vlaanderen (tradotto:le), corsa in linea che si terrà mercoledì 29 marzo. Questa gara rappresenterà un test importante per tanti corridori che proveranno poi a conquistare il successo nella seconda Monumento della stagione.Roeselare – Waregem (185.6 km) Dopo una prima parte diquasi totalmente piatta e senza insidie, la corsa comincerà a farsi dura con l’inizio dei tratti in pavé (il primo sugli otto totali sarà al km 51,7) e dei muri (il primo degli 11 complessivi sarà al km 67,8). A fare paura sono soprattutto gli strappi che si troveranno nella parte centrale del ...

Filippo Ganna vuole partecipare alla Parigi - Roubaix ma aveva previsto di partecipare anche alla Dwars door Vlaanderen di mercoledì 29. Le sue condizioni però sono ovviamente da monitorare, nelle ... Domenica prossima sarà invece al via della Gand - Wevelgem, mentre mercoledì prossimo sarà alla Dwars door Vlaanderen, che sarà l'ultima prova prima di rincorrere il sogno ...

Siamo ormai entrati nella settimana del Giro delle Fiandre, ma prima dell’attesissima classica belga (in programma domenica 3 aprile) ci sarà la 77ma edizione della Dwars door Vlaanderen (tradotto: At ...Il 26enne piemontese di Ineos-Grenadiers è in Belgio e ha fatto la prima ricognizione: “Pioggia, freddo e il bisogno di un massaggio” ...