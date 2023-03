ATP Miami, Sinner sulla sfida contro Rublev: “Sarà una bella partita” (Di lunedì 27 marzo 2023) Come riportato nella giornata di ieri, Jannik Sinner ha vinto la sfida del terzo turno all’ATP Miami 2023 contro Dimitrov. L’italiano ha regolato senza troppi problemi il bulgaro, meritandosi l’accesso agli ottavi di finale. Sinner affronterà così Rublev: uno scontro di alti livelli che l’altoatesino vuole superare per provare ad andare fino in fondo al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Come riportato nella giornata di ieri, Jannikha vinto ladel terzo turno all’ATP2023Dimitrov. L’italiano ha regolato senza troppi problemi il bulgaro, meritandosi l’accesso agli ottavi di finale.affronterà così: uno sdi alti livelli che l’altoatesino vuole superare per provare ad andare fino in fondo al ... TAG24.

ATP Miami: Sinner batte Dimitrov in due set e vola agli ottavi contro Rublev

Sinner a Miami passeggia sugli allori, inizio strepitoso, ecco dove è arrivato il nazionale italiano Jannik Sinner a soli 21 anni è già stato protagonista raggiungendo la top10 nella classifica mondiale ATP ma in questa stagione l'altoatesino ... anche guardando al suo ultimo torneo di Miami, ...

ATP Miami 2023, Carlos Alcaraz: "Meno tempo passo in campo meglio è, ora attenzione a Tommy Paul" Carlos Alcaraz procede in maniera quanto mai spedita nel suo percorso al Masters 1000 di Miami. Il cemento della Florida sta esaltando il talento dello spagnolo, proprio come accaduto a Indian Wells.