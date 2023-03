Atp Miami, Sinner sul velluto contro Dimitrov (6-3/6-4): centrati gli ottavi (Di lunedì 27 marzo 2023) L’italiano Jannik Sinner ha continuato il suo ottimo inizio d’anno. Al Miami Open il tennista azzurro ha sconfitto 6-3 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov ed è volato agli ottavi. Stanotte (inizio all'1)... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 marzo 2023) L’italiano Jannikha continuato il suo ottimo inizio d’anno. AlOpen il tennista azzurro ha sconfitto 6-3 6-4 il bulgaro Grigored è volato agli. Stanotte (inizio all'1)...

