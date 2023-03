Atp Miami | Sinner batte Dimitrov e vola agli ottavi

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Terzo turno delOpen, per Jannik18esima vittoria stagionale. L’azzurro ha sconfitto Grigorper 6-3, 6-4 in un’ora e 28 minuti. Il 21enne altoatesino se la vedrà domani con Andrei Rublev, testa di serie numero 6 sul cemento della Florida. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Terzo turno delOpen, per Jannik Sinner 18esima vittoria stagionale. L'azzurro ha sconfitto Grigor Dimitrov per 6 - 3, 6 - 4 in un'ora e 28 minuti. Il 21enne altoatesino se la vedrà domani con Andrei Rublev, ...ITALIANI IN CAMPO LUNEDI 27 MARZO:, Lorenzo Sonego " Frances Tiafoe : dalle ore 01 italiane sull'Hard Rock Stadium. Diretta Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV. ...Casper infatti l'anno scorso aveva raggunto proprio ala sua prima finale 1000, sconfitto da Alcaraz. Alla luce delle statistiche (per una legenda dei grafici potete rivedere qua ), il match è ...

ATP Miami: Sinner batte Dimitrov in due set e vola agli ottavi contro Rublev Sky Sport

Domani Jannik Sinner tornerà in campo a Miami per affrontare negli ottavi di finale del Masters1000 della Florida il russo Andrey Rublev. L’altoatesino è atteso da un confronto non facile, visto che i ...Argomenti simili:Andrey Rublev ATP Miami 2023 Botic Van de Zandschulp casper ruud Emil Ruusuvuori jannik sinner Miomir Kecmanovic taro daniel Vanni Gibertini, Ubitennis: Due set quasi diversi perché ...