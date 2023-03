ATP Miami 2023 | Sinner | Alcaraz | Rune e Fritz agli ottavi Cade Ruud

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ha avuto termine la giornata dedicata alla parte alta del tabellone del Masters 1000 di. Quattrodi finale su otto sono ora definiti, e toccherà oggi alla parte bassa per chiudere il discorso e determinare il completamento dell’intera situazione in vista di quella che si preannuncia essere una settimana molto ricca di spettacolo. E lo sarà anche in chiave italiana, visto il superamento del turno di Jannik, brillante contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Per il numero 1 d’Italia il prossimo ostacolo sarà rappresentato dal russo Andrey Rublev, che non ha avuto nessun tipo di problema con il serbo Miomir Kecmanovic. Inutile rimarcare come ci sia ancora la questione aperta di un ottavo di finale del Roland Garros 2022 che vide in campo forse uno dei tre miglioridi sempre fino a quel momento per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - OA_Sport : Il Masters 1000 di Miami prosegue: tanti big agli ottavi, Sinner compreso, ma esce di scena Ruud - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Sinner vola agli ottavi a Miami: battuto Dimitrov in due set. Ora c’è Rublev #Atp -

Dopo la vittoria, nella sala conferenze della Florida, l'azzurro si è concesso in esclusiva ai microfoni dell'inviato di Ubitennis alOpen Presented By Itaù Vanni Gibertini . Ecco, di seguito, ...L'italiano Jannik Sinner ha continuato il suo ottimo inizio d'anno. AlOpen il tennista azzurro ha sconfitto 6 - 3 6 - 4 il bulgaro Grigor Dimitrov ed è volato agli ottavi. Stanotte (inizio all'1) toccherà a Lorenzo Sonego , impegnato contro uno dei più temibili ...Jannik Sinner batte in due set Grigor Dimitrov (6 - 3 6 - 4 in un'ora e 27 minuti) e si qualifica agli ottavi di finale dell'1000 di. Una partita non facile, contro l'ex numero 3 del mondo, ma la solidità del 21enne azzurro alla lunga ha avuto la meglio. La partita Un match comunque più complicato di quanto non ...

Come cambia la classifica di Jannik Sinner a Miami: le proiezioni del ranking ATP in vista di Rublev OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sonego-Tiafoe Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe, valevole per i sedices ...Ha avuto termine la giornata dedicata alla parte alta del tabellone del Masters 1000 di Miami. Quattro ottavi di finale su otto sono ora definiti, e toccherà oggi alla parte bassa per chiudere il disc ...