ATP Miami 2023, Jannik Sinner sconfigge Grigor Dimitrov e raggiunge Rublev agli ottavi (Di lunedì 27 marzo 2023) Sarà Jannik Sinner contro Andrey Rublev agli ottavi del Masters1000 di Miami. L’azzurro supera per 6-3 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 27 delle classifiche mondiali, grazie ad una partita convincente e di buonissimo livello, avanzando nel torneo della Florida e raggiungendo il russo, schiacciante contro Miomir Kecmanovic. Dopo un inizio abbastanza tranquillo, l’azzurro mette la freccia nel quinto gioco. Complici anche un paio di errori del bulgaro, che forza un po’ troppo al servizio, Sinner mette la testa avanti, portando avanti la sfida fino al nono game in cui Jannik si prende un altro servizio avversario e di conseguenza la prima frazione in 35 minuti. Il secondo set vive invece continui ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Saràcontro Andreydel Masters1000 di. L’azzurro supera per 6-3 6-4 il bulgaro, numero 27 delle classifiche mondiali, grazie ad una partita convincente e di buonissimo livello, avanzando nel torneo della Florida endo il russo, schiacciante contro Miomir Kecmanovic. Dopo un inizio abbastanza tranquillo, l’azzurro mette la freccia nel quinto gioco. Complici anche un paio di errori del bulgaro, che forza un po’ troppo al servizio,mette la testa avanti, portando avanti la sfida fino al nono game in cuisi prende un altro servizio avversario e di conseguenza la prima frazione in 35 minuti. Il secondo set vive invece continui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - flamanc24 : RT @TheSinnersDrea1: Attenzione che a forza di giocare challenger ci si abitua a quel livello... La svolta per Musetti può arrivare battend… - infoitsport : Sonego-Tiafoe, ATP 1000 Miami: quando si gioca? Programma, orario d'inizio, tv e streaming -