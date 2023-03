ATP Miami 2023 | Jannik Sinner | “Molto contento del mio rendimento in risposta”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Missione compiuta per. L’altoatesino (n.11 del mondo) ha sconfitto sullo score di 6-3 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov (n.27 ATP) nel match valido per il terzo turno del Masters1000 di. Un confronto nel qualeha saputo fare la differenza soprattutto in, avendo unalto rispetto alla seconda di servizio del suo avversario (73% dei punti vinti). “È la prima volta che gioco di sera. Posso esseredel mioin, soprattutto sulla seconda di servizio di Dimitrov, quando ho cercato di essereaggressivo. Lui è un tennista di grande talento e intelligente, quindi sonosoddisfatto di ...

L'italiano Jannik Sinner ha continuato il suo ottimo inizio d'anno. AlOpen il tennista azzurro ha sconfitto 6 - 3 6 - 4 il bulgaro Grigor Dimitrov ed è volato agli ottavi. Stanotte (inizio all'1) toccherà a Lorenzo Sonego , impegnato contro uno dei più temibili ...Jannik Sinner batte in due set Grigor Dimitrov (6 - 3 6 - 4 in un'ora e 27 minuti) e si qualifica agli ottavi di finale dell'1000 di. Una partita non facile, contro l'ex numero 3 del mondo, ma la solidità del 21enne azzurro alla lunga ha avuto la meglio.

ATP Miami: Sinner liquida Dimitrov e accede agli ottavi. Ora c’è Rublev Ubitennis

