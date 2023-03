ATP Miami 2023, Jannik Sinner deve toccare ferro: 2 precedenti da brividi contro Rublev… (Di lunedì 27 marzo 2023) Domani Jannik Sinner tornerà in campo a Miami per affrontare negli ottavi di finale del Masters1000 della Florida il russo Andrey Rublev. L’altoatesino è atteso da un confronto non facile, visto che il moscovita è parso piuttosto centrato su questi campi, reduce dalla schiacciante vittoria del terzo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic per 6-1 6-2. Servirà un Sinner di alto livello per prevalere e per portare a tre il computo delle vittorie contro Rublev, ricordando i due successi ottenuti nel 2021 a Barcellona e nel 2022 a Montecarlo. In entrambe le circostanze parliamo di partite disputate sulla terra rossa. La prossima sarà la prima in cui i due si affronteranno su una superficie outdoor rapida come quella di Miami. Inoltre, Jannik dovrà fare ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Domanitornerà in campo aper affrontare negli ottavi di finale del Masters1000 della Florida il russo Andrey Rublev. L’altoatesino è atteso da un confronto non facile, visto che il moscovita è parso piuttosto centrato su questi campi, reduce dalla schiacciante vittoria del terzo turnoil serbo Miomir Kecmanovic per 6-1 6-2. Servirà undi alto livello per prevalere e per portare a tre il computo delle vittorieRublev, ricordando i due successi ottenuti nel 2021 a Barcellona e nel 2022 a Montecarlo. In entrambe le circostanze parliamo di partite disputate sulla terra rossa. La prossima sarà la prima in cui i due si affronteranno su una superficie outdoor rapida come quella di. Inoltre,dovrà fare ...

