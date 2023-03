Atomiche in Bielorussia, a cosa ambisce Putin? L’analisi di Secci (Di lunedì 27 marzo 2023) Sabato scorso, durante un’intervista al canale tv Rossiya 1, il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato un certo allarmismo tra le opinioni pubbliche europee. Il leader ha annunciato lo schieramento di testate nucleari nel territorio della Bielorussia, fornendo una serie di dettagli utili a comprendere la portata di questa mossa sullo scacchiere del conflitto in Ucraina e, più in generale, sull’equilibrio strategico nel continente. Nello specifico, ha dichiarato che la Russia ha schierato alcuni sistemi missilistici Iskander (nome in codice NATO: SS-26 Stone) con capacità nucleari, che Minsk dispone di aerei da attacco al suolo capaci di sganciare ordigni atomici e che entro il 1° luglio verranno completati i lavori per la costruzione di un sito di stoccaggio delle testate. L’impatto emotivo sull’opinione ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Sabato scorso, durante un’intervista al canale tv Rossiya 1, il presidente russo Vladimirha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato un certo allarmismo tra le opinioni pubbliche europee. Il leader ha annunciato lo schieramento di testate nucleari nel territorio della, fornendo una serie di dettagli utili a comprendere la portata di questa mossa sullo scacchiere del conflitto in Ucraina e, più in generale, sull’equilibrio strategico nel continente. Nello specifico, ha dichiarato che la Russia ha schierato alcuni sistemi missilistici Iskander (nome in codice NATO: SS-26 Stone) con capacità nucleari, che Minsk dispone di aerei da attacco al suolo capaci di sganciare ordigni atomici e che entro il 1° luglio verranno completati i lavori per la costruzione di un sito di stoccaggio delle testate. L’impatto emotivo sull’opinione ...

