Atalanta, Zappacosta: «Infortuni? Fanno parte del gioco. Su Gasperini posso dire…» (Di lunedì 27 marzo 2023) Le parole dell’esterno destro dell’Atalanta Davide Zappacosta sulle possibilità di rivedere i nerazzurri in Europa Tramite il Corriere dello Sport, l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul rush finale di stagione: tra possibilità europee, Gasperini, il nuovo duo offensivo Hojlund-Lookman e sul suo Infortunio. Gasperini – «Lui è un mister molto diretto, è molto bravo nella gestione del gruppo e soprattutto è una persona schietta. Con Gasperini mi trovo molto bene». RUSH FINALE – «Europa? Visto il campionato equilibrato è tutto da valutare. Occorrerà lavorare partita per partita. Tra 5 giornate capiremo il nostro valore». InfortuniO – «Purtroppo gli Infortuni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Le parole dell’esterno destro dell’Davidesulle possibilità di rivedere i nerazzurri in Europa Tramite il Corriere dello Sport, l’esterno dell’Davideha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul rush finale di stagione: tra possibilità europee,, il nuovo duo offensivo Hojlund-Lookman e sul suoo.– «Lui è un mister molto diretto, è molto bravo nella gestione del gruppo e soprattutto è una persona schietta. Conmi trovo molto bene». RUSH FINALE – «Europa? Visto il campionato equilibrato è tutto da valutare. Occorrerà lavorare partita per partita. Tra 5 giornate capiremo il nostro valore».O – «Purtroppo gli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Zappacosta: 'Atalanta club organizzato, Gasperini bravo nella gestione' - CalcioPillole : #Atalanta, #Zappacosta sicuro: 'Non molliamo l'Europa'. - sportli26181512 : Zappacosta esclusivo: “L’Atalanta non molla la corsa all’Europa”: L’esterno ha archiviato i guai fisici e fa il bil… - tuttoatalanta : Zappacosta torna a parlare: 'Qui mi sento a casa. Europa? L'Atalanta non molla' - LazioNews_24 : Corsa Champions, le parole di Zappacosta -