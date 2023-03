Atalanta, Koopmeiners è in gruppo: con la Cremonese si spera anche per Djimsiti (Di lunedì 27 marzo 2023) Calcio. Buone notizie per Gasperini: lunedì 27 marzo l’olandese ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e dovrebbe essere disponibile sabato 1 aprile con allo Zini (ore 15). Chance di recupero anche per il difensore. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 marzo 2023) Calcio. Buone notizie per Gasperini: lunedì 27 marzo l’olandese ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e dovrebbe essere disponibile sabato 1 aprile con allo Zini (ore 15). Chance di recuperoper il difensore.

