Assoluti giovanili di Riccione | Napoli Nuoto in gara con undici atleti

Per i termali si tratta del ventunesimo successo in altrettante gare a coronamento di una stagione daprotagonisti. L'intensità messa in campo dai padroni di casa è stata ......suddivisione nelle dodici categorie previste dal regolamento (sei fasce di età con tornei... il torneo ha laureato i Campioni Provincialiper il corrente anno nelle diverse categorie."Ci tenevamo tanto a confermare la crescita anche del gruppo- cosi Diego Santoro, ... Adesso per la SSD UniMe l'appuntamento è per i Criteriadi Riccione di fine marzo, quando ...

Fasi provinciali dei Campionati Giovanili di Scacchi: ecco i vincitori ... Telesud

Ben diversa è la situazione in campionati come la Bundesliga e la Premier League, ricche di giovani talenti e giocatori di fama mondiale. I punti cardine alla base di questo gap, assolutamente da ...