ASCOLTITV 26 MARZO 2023 | LE EMOZIONI DI MALTA-ITALIA | LO SHOW DEI RECORD | FAZIO | GILETTI | DOMENICA IN | TERRA AMARA

(Di lunedì 27 marzo 2023) ASCOLTI TV 26· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x + xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres.In – xIn – x + xIn – xDa Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xRai Sport – x– xSpeciale Tg1 + Giubileo 2025 – x Prima Pagina – xTg5 – xAnam: Il Senzanome – xSanta Messa – xStorie Melaverde – xStorie Melaverde – xMelaverde (R) – xTg5 – xArca di Noè – xBeautiful – x– xVerissimo – xVerissimo – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xPaperissima Sprint – xLodei ...

Ascolti TV 25: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato Canale 5 ' Amici - Il Serale ': 4.008.di spettatori ma la crisi della tv generalista é più sui contenuti spesso improponibili #...Ascolti TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 202023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua quarantatreesima puntata puntata ... #pic.twitter.com/60xSyoW6Hf 🅱 ...Ascolti TV 18: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato Canale 5 'Amici - Il Serale' : 4.007. 27,9% di share e 4 milioni di telespettatori #pic.twitter.com/b2ObWH5sKn ...Ascolti tv 26 marzo 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...