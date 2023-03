Ascolti tv | Malta-Italia vince la serata

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – La Nazionale di calcio si è aggiudicata glidella prima. La partita, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, ha ottenuto su Rai1 6.468.000 telespettatori e il 30,8% di share. Canale 5 con ‘Lo show dei Record’ ha totalizzato 2.285.000 telespettatori con il 14,5%, mentre ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 si è classificato terzo con 2.133.000 telespettatori e il 10,1% di share nel programma e con 1.692.000 telespettatori e il 12% nel segmento ‘Il Tavolo’. Appena fuori dal podio Rai2 con la serie ‘Blue Bloods’ che ha registrato 993.000 telespettatori e il 4,6% di share nel primo episodio e 1.146.000, con il 5,5% nel secondo. Su1 ‘Le Iene presentano: Inside’ è stato visto da 920.000 telespettatori pari al 5,3%, mentre La7 con ‘Non è l’Arena’ ha ...

