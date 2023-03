Ascolti TV | Domenica 26 Marzo 2023. In 6,47 mln per la Nazionale (30.8%), Record al 14.5% (2,28 mln), Fazio 10.1%-12% (2,13 – 1,69 mln) (Di lunedì 27 marzo 2023) Che Tempo Che Fa: Fazio e Ben Affleck Nella serata di ieri, Domenica 26 Marzo 2023, su Rai1 l’incontro di calcio valevole per le Qualificazioni Europee Malta-Italia ha conquistato 6.468.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.285.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la tredicesima stagione di Blue Bloods ha interessato 1.042.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 920.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), Che Tempo Che Fa - dalle 20.35 alle 22.22 – ha raccolto davanti al video 2.133.000 spettatori (10.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.25 alle 0.13 – ha ottenuto 1.692.000 spettatori (12%). Su Rete4 Zona Bianca è stato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 marzo 2023) Che Tempo Che Fa:e Ben Affleck Nella serata di ieri,26, su Rai1 l’incontro di calcio valevole per le Qualificazioni Europee Malta-Italia ha conquistato 6.468.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Lo Show deiha ottenuto un ascolto medio pari a 2.285.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la tredicesima stagione di Blue Bloods ha interessato 1.042.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 920.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), Che Tempo Che Fa - dalle 20.35 alle 22.22 – ha raccolto davanti al video 2.133.000 spettatori (10.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.25 alle 0.13 – ha ottenuto 1.692.000 spettatori (12%). Su Rete4 Zona Bianca è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,4% di share. Con 127 mila interazioni è… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 26 marzo 2023: Malta-Italia a 6,5 mln (31%), Lo show dei record a 2,3 mln (14,5%), CTCF a 2,1 (… - fabiofabbretti : Al pomeriggio in calo #DomenicaIn (20.6% e 18.7%, ultima mezz'ora 16.9% contro Verissimo). Le soap tengono testa (… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Domenica 26 Marzo 2023. In 6,47 mln per la Nazionale (30.8%), Record al 14.5% (2,28 mln), Fazio 10.1%-… - fabiofabbretti : #MaltaItalia domina col 30.8% (6,46 mln), #LoShowDeiRecord 14.5% (2,28 mln), #CTCF 10.1% e 12% (2,13 e 1,69 mln) -