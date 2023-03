Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 26 marzo 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata il calcio, con la partita Malta-Italia, che totalizza 6,5 milioni di spettatori. Guadagna qualche spettatore Lo Show dei Record, che porta a casa poco meno di 2,3 milioni.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Qualificazioni Europee: Malta-Italia ha totalizzato 6468 spettatori (30,79% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2285 spettatori (share 14,48%). Su Italia1 il programma Le Iene Presentano: inside ha ottenuto 920 spettatori (5,33%); su Rai2 gli episodi di Blue Bloods hanno totalizzato rispettivamente 993 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - zazoomblog : Ascolti tv Malta-Italia (qualificazioni Europei) e Lo Show dei Record chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di do… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 26 marzo 2023: Malta-Italia, Lo Show dei Record, Che tempo che fa, Non è l'Arena, dati Auditel… - CorriereCitta : #AscoltiTv Malta-Italia (qualificazioni Europei) e Lo Show dei Record, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di d… - Mslauria77 : RT @rodcostakiwi: Credo che gran parte degli innumerevoli programmi 'politici',stiano avendo un crollo di ascolti non avendo più il 'locomo… -

Grandi numeri per la nazionale che vola in prima serata: ecco iauditel del 26 marzo ...tv 26 marzo: iauditel del programma domenicale condotto da Mara Venier Da un articolo dedicato aiauditel di domenica 26 marzo 2023 pubblicato questa mattina da TvBlog, scopriamo ...dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 26 marzo: vince l'Italia. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ...

Ascolti tv, sabato 25 marzo 2023: Il cantante mascherato (17.2%), Amici di Maria De Filippi | Dati Auditel SuperGuidaTV

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 26 marzo 2023 Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...Roma, 27 mar. (Adnkronos) – La Nazionale di calcio si è aggiudicata gli ascolti della prima serata. La partita Malta-Italia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, ha ottenuto su Rai1 6.468 ...