Ascolti al top su Sky per la MotoGP e il Gran Premio del Portogallo 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Ascolti al top su Sky per la MotoGP e il Gran Premio del Portogallo, prima gara del Motomondiale del 2023.La gara di Portimao, live dalle 15 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, che ha visto trionfare il campione del mondo Francesco Bagnaia e la Ducati, è stata vista da 824 mila spettatori medi, con il 6,6% di share, 1 milione 26 mila spettatori unici e una permanenza dell’80%. Rispetto all’edizione di un anno fa, il GP del Portogallo 2023 ha registrato una crescita del 38%. La differita su TV8 dalle 17... Leggi su digital-news (Di lunedì 27 marzo 2023)al top su Sky per lae ildel, prima gara del Motomondiale del.La gara di Portimao, live dalle 15 su Sky Sporte Sky Sport Uno con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, che ha visto trionfare il campione del mondo Francesco Bagnaia e la Ducati, è stata vista da 824 mila spettatori medi, con il 6,6% di share, 1 milione 26 mila spettatori unici e una permanenza dell’80%. Rispetto all’edizione di un anno fa, il GP delha registrato una crescita del 38%. La differita su TV8 dalle 17...

