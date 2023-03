Arsenale di Taranto | Maiorano FdI | “Grande realtà industriale e produttiva”

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Ho voluto guardare con i miei occhi le enormi potenzialità dell’militare marittimo di, il primo stabilimento di lavoro della Difesa in Italia che vanta un legame storico con la città capoluogo oltre che con l’intero territorio ionico. Lo stabilimento tarantino è un polo strategico dirilievo, unamolto importante che assicura il mantenimento in efficienza di circa il 70% delle unità di prima linea della nostra Marina Militare”. Così l’onorevole Giovannidi Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, al termine della visita istituzionale tenutasi all’alla presenza del direttore, Ammiraglio Ispettore Pasquale de Candia, e del comandante del ...

In attesa il 28 marzo ci sarà un incontro tra direzionee sindacati. Nei giorni scorsi abbiamo riportato una nota dell'On.le Ubaldo Pagano ( eletto a) VEDI QUI ; di seguito la ...Era rimasta incagliata nel Canale di Suez: la metaniera Grace Emilia ai Cantieri navali La portaerei Cavour, da dicembre 2018, si trova all'militare marittimo diper lavori di ...Il tempismo con cui si decide il trasferimento dall'dia Palermo, poi, non può che generare sospetti. Non vorremmo che alla base di certe scelte vi siano delle ragioni che esulano ...

Arsenale di Taranto, Maiorano (FdI): “Grande realtà industriale e ... Tarantini Time

"Ma noi ci stiamo adeguando", ha detto l'ammiraglio Credendino in audizione alla commissione Difesa della Camera, con riferimento al progetto Base Blu che riguarda anche la Spezia. "Al momento non abb ...Secondo il capo di Stato maggiore della Marina "gli arsenali militari sono afflitti da un grave debito manutentivo" ...